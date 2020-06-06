Власти Пекина раздадут населению $1.7 млрд на шопинг и рестораны

PanARMENIAN.Net - Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы на фоне пандемии коронавируса. Власти города решили выдать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать для шопинга. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12.2 млрд юаней ($1.7 млрд) для стимулирования потребления, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Выдача ваучеров происходит через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com. Полученные купоны граждане смогут использовать как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый ваучер можно будет использовать в течение 14 дней.

В Пекине продажи ретейлеров в первые четыре месяца 2020 года упали на 20.4%, по стране этот показатель составил 16.2%. Ранее ваучеры на сумму более 6 млрд юаней ($846 млн) раздали жителям по меньшей мере 50 китайских городов.

В середине апреля Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные, согласно которым в первом квартале 2020 года ВВП Китая сократился на 6.8%, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года. Reuters отмечал, что такое сокращение для КНР первое с 1992 года, когда страна официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.