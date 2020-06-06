Премьер Армении: Мы преступили черту, за которой ад
6 июня 2020 - 20:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за ситуации с пандемией коронавируса Армения переступила черту, по ту сторону которой ад. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, Армения проходит через ад. Решение премьер видит во всеобщем противоэпидемическом движении, в рамках которого каждый постарается сделать все от него зависящее, чтобы не заболеть и не заразить никого.
Пашинян отметил, что в правительстве рассматривался вариант полного локдауна, однако пришли к выводу, что желаемый результат не будет достигнут.
Директор инфекционной клинической больницы «Норк» Мгер Давидян заявил, что в последнее время процесс заболевания в стране изменился: если раньше были в основном легкие случаи и случаи средней тяжести, то сейчас больше тяжелых и критических случаев.
По состоянию на 6 июня, в Армении выявлено 12,364 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8385. Выздоровели 3720 пациентов. От последствий вируса умерло 190 человек, еще 69 - от других заболеваний.
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