В Армении 766 новых зараженных Covid-19, это суточный рекорд с начала эпидемии

PanARMENIAN.Net - В Армении 7 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Это рекордное количество выявленных зараженных за сутки. Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 13130, из которых активных кейсов - 8844.

Еще 294 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 4014.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще трое больных коронавирусом скончались от иных болезней. Всего летальных исходов 200 - от коронавируса, 72 - от других заболеваний.

6 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о смерти двух пациентов, которых не перевели в реанимацию из-за нехватки мест. Около 200 пациентов не было госпитализировано из-за нехватки мест.