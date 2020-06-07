В Армении 766 новых зараженных Covid-19, это суточный рекорд с начала эпидемии
7 июня 2020 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 7 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Это рекордное количество выявленных зараженных за сутки. Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 13130, из которых активных кейсов - 8844.
Еще 294 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 4014.
От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще трое больных коронавирусом скончались от иных болезней. Всего летальных исходов 200 - от коронавируса, 72 - от других заболеваний.
6 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о смерти двух пациентов, которых не перевели в реанимацию из-за нехватки мест. Около 200 пациентов не было госпитализировано из-за нехватки мест.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Последние новости
Власти Пекина раздадут населению $1.7 млрд на шопинг и рестораны Эти средства будут выдаваться в виде ваучеров через торговую онлайн-площадку JD.com
Роналду - первый в мире футболист-миллиардер Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов
В Грузии осталось 132 активных больных коронавирусом Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 808
ВОЗ изменила мнение о ношении масок: Должны носить не только больные Для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани