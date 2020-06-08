В США неизвестный въехал в толпу протестующих

PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы американского города Сиэтл (штат Вашингтон) задержали подозреваемого после того, как мужчина въехал в толпу людей.

Мужчина на машине въехал в группу протестующих (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). На ходу он выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан, пишет РБК.

Полиция указывает, что у задержанного обнаружили пистолет. Пожарный департамент доставил пострадавшего в больницу. Правоохранительные органы осмотрели окрестности, но не обнаружили других раненных.

Пожарный департамент сообщает, что пострадавшему 27 лет.

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвященные вопросам полицейского произвола и расизма.