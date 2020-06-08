В США неизвестный въехал в толпу протестующих
8 июня 2020 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы американского города Сиэтл (штат Вашингтон) задержали подозреваемого после того, как мужчина въехал в толпу людей.
Мужчина на машине въехал в группу протестующих (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). На ходу он выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан, пишет РБК.
Полиция указывает, что у задержанного обнаружили пистолет. Пожарный департамент доставил пострадавшего в больницу. Правоохранительные органы осмотрели окрестности, но не обнаружили других раненных.
Пожарный департамент сообщает, что пострадавшему 27 лет.
Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвященные вопросам полицейского произвола и расизма.
Photo. Reuters
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении за сутки умерло 11 человек с Covid-19, 85 пациентов вылечились Число случаев заболевания в стране достигло 13,325
В Армении 766 новых зараженных Covid-19, это суточный рекорд с начала эпидемии Умерло 13 человек, из них 3 - по иным причинам
Премьер Армении: Мы преступили черту, за которой ад Пашинян отметил, что в правительстве рассматривался вариант полного локдауна
В Армении 2 человека умерли от Covid-19 из-за отсутствия мест в реанимации Еще 200 больных не могут разместить в больницах также из-за нехватки мест