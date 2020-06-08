В Арцах будут пускать только с отрицательным результатом теста на коронавирус
8 июня 2020 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Без отрицательного результата теста на коронавирус въезд в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) будет запрещен. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.
По его словам, тем, кто не сможет представить такую справку, прямо на контрольно-пропускных пунктах будет проведен быстрый тест, и только в случае отрицательного результата будет разрешен въезд в республику.
«Именно такая практика позволила избежать случаев заражения в Армии обороны»,- подчеркнул президент.
Он также добавил, что нужно постепенно переходить к режиму обязательного ношения масок.
«Будут приняты также нормы безопасности при проведении траурных мероприятий и мероприятий по бракосочетанию, а нарушители требований будут привлекаться к строгой ответственности. Такие меры связаны с тем, что именно панихиды, похороны и свадьбы становятся одним из основных очагов заражения», - отметил Арутюнян.
Всего в Арцахе выявлено 59 случаев, коронавируса, 31 пациент уже выздоровел. Летальных исходов нет.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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