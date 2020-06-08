В Арцах будут пускать только с отрицательным результатом теста на коронавирус

PanARMENIAN.Net - Без отрицательного результата теста на коронавирус въезд в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) будет запрещен. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, тем, кто не сможет представить такую справку, прямо на контрольно-пропускных пунктах будет проведен быстрый тест, и только в случае отрицательного результата будет разрешен въезд в республику.

«Именно такая практика позволила избежать случаев заражения в Армии обороны»,- подчеркнул президент.

Он также добавил, что нужно постепенно переходить к режиму обязательного ношения масок.

«Будут приняты также нормы безопасности при проведении траурных мероприятий и мероприятий по бракосочетанию, а нарушители требований будут привлекаться к строгой ответственности. Такие меры связаны с тем, что именно панихиды, похороны и свадьбы становятся одним из основных очагов заражения», - отметил Арутюнян.

Всего в Арцахе выявлено 59 случаев, коронавируса, 31 пациент уже выздоровел. Летальных исходов нет.