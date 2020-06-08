В Польше зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Польше отмечен резкий рост заражений коронавирусом. В общей сложности в выходные дни был зарегистрирован 1151 новый случай инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в Варшаве.

Большинство новых случаев связаны с угледобывающим предприятием Zofiowka, расположенным недалеко от границы Чехии. По данным Минздрава, почти две трети вновь инфицированных или работают в шахте или связаны с работающими там людьми, пишет Deutsche Welle.

Общее количество выявленных случаев в стране составило 26,780. Общее число летальных случаев составило 1161.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1881 человек, 82,921 находятся на карантине, 12,998 выздоровели.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.