В Грузии за сутки выявлен 1 случай коронавируса, в Азербайджане - 314

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 1 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 810.

Число выздоровевших пациентов достигло 683. Активных пациентов осталось 114, еще 13 человек скончались. В карантине находится 2902 человек, под наблюдением врачей – 249.

В Азербайджане за сутки выявили 314 случаев заражения, 4 человека скончались. В целом в Азербайджане коронавирус выявлен у 7553 человек, 4149 - вылечились, 88 - скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3316 человек, из них 69 человек находятся в тяжелом состоянии, 80 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.

По данным штаба, до сих пор в стране проведено 339,876 тестов на коронавирус.

В Армении по состоянию на 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.