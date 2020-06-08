В Грузии за сутки выявлен 1 случай коронавируса, в Азербайджане - 314
8 июня 2020 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 1 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 810.
Число выздоровевших пациентов достигло 683. Активных пациентов осталось 114, еще 13 человек скончались. В карантине находится 2902 человек, под наблюдением врачей – 249.
В Азербайджане за сутки выявили 314 случаев заражения, 4 человека скончались. В целом в Азербайджане коронавирус выявлен у 7553 человек, 4149 - вылечились, 88 - скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3316 человек, из них 69 человек находятся в тяжелом состоянии, 80 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.
По данным штаба, до сих пор в стране проведено 339,876 тестов на коронавирус.
В Армении по состоянию на 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Основатели оператора Ucom намерены приобрести Beeline Предподписание сделки уже совершено
В Армении 403 пациента с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 94 - в критическом Министр также отметил, что в ближайшее время для лечения больных коронавирусом будут привлечены новые медцентры
Минэкономики: В 2020 году в Армении прогнозируется экономический спад По словам министра, основные проблемы возникли в сфере туризма
Перетряска силовиков в Армении: Пашинян назначил новых глав Генштаба, полиции и СНБ Полковник Аргишти Кярамян назначен директором СНБ