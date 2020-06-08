В России за сутки выявили около 9000 случаев заражения коронавирусом
8 июня 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - За прошедшие сутки в России диагностировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, передает оперативный штаб. В 36.6% случаев заразившиеся коронавирусом не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших теперь составляет 476,658 человек.
За сутки в России от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, скончались 112 пациентов. Всего с начала эпидемии умер 5971 человек, пишут «Ведомости».
С начала эпидемии в России выздоровели 230,688 заболевших, за последние сутки ‒ 3957 человек. Сейчас продолжают лечение 239,999 человек.
В мире с начала пандемии заболели более 7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу случаев заболевания находится на третьем месте, на первом месте ‒ США, на втором - Бразилия.
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