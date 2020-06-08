Премьер Армении предложил отставку глав СНБ и Генштаба РА

PanARMENIAN.Net - Президент Армен Саркисян получил предложения от премьер-министра Никола Пашиняна об отставке директора Службы национальной безопасности РА Эдуарда Мартиросяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента, передает Factor.am.

В условиях чрезвычайного положения в стране и при запрете на проведение мероприятий 7 июня состоялась свадьба сына Давтяна, с этим и связана отставка. Об отставке Мартиросяна говорилось еще несколько недель назад.

Как отметили в пресс-службе президента, Саркисян еще не подписал указы об отставке.

Мартиросян был назначен директором Службы национальной безопасности в марте. Он был назначен исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности 19 сентября 2019 года.

Артак Давтян был назначен начальником Генерального штаба в мае 2018 года.