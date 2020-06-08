Премьер Армении предложил отставку глав СНБ и Генштаба РА

Премьер Армении предложил отставку глав СНБ и Генштаба РА
8 июня 2020 - 15:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армен Саркисян получил предложения от премьер-министра Никола Пашиняна об отставке директора Службы национальной безопасности РА Эдуарда Мартиросяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента, передает Factor.am.

В условиях чрезвычайного положения в стране и при запрете на проведение мероприятий 7 июня состоялась свадьба сына Давтяна, с этим и связана отставка. Об отставке Мартиросяна говорилось еще несколько недель назад.

Как отметили в пресс-службе президента, Саркисян еще не подписал указы об отставке.

Мартиросян был назначен директором Службы национальной безопасности в марте. Он был назначен исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности 19 сентября 2019 года.

Артак Давтян был назначен начальником Генерального штаба в мае 2018 года.

 Самое значимое
Фракция «Светлая Армения» отказалась от участия в заседании парламента РАФракция «Светлая Армения» отказалась от участия в заседании парламента РА
Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
Путин поздравил президента Армении с Новым годомПутин поздравил президента Армении с Новым годом
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС законСенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
МИД Армении - гражданам: Грузия запрещает въезд иностранцев, возвращаться только воздухом
Пашинян: Армянофобия - государственная политика и кредо Азербайджана
Глава КС Армении обвинен в злоупотреблении полномочиями
Минобороны РА: Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Основатели оператора Ucom намерены приобрести Beeline Предподписание сделки уже совершено
В Армении 403 пациента с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 94 - в критическом Министр также отметил, что в ближайшее время для лечения больных коронавирусом будут привлечены новые медцентры
Минэкономики: В 2020 году в Армении прогнозируется экономический спад По словам министра, основные проблемы возникли в сфере туризма
В Грузии неизвестные повредили армянский храм и могилы Во дворе храма «Сурб Григор Лусаворич» видны следы тяжелой техники у трех фасадов сооружения