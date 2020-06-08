Перетряска силовиков в Армении: Пашинян назначил новых глав Генштаба, полиции и СНБ
8 июня 2020 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 июня назначил новых руководителей Службы национальной безопасности, Полиции и Генерального штаба Вооруженных сил РА.
Так, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником Генштаба ВС. 29-летний полковник Аргишти Кярамян, совсем недавно перешедший в СНБ из Службы государственного надзора, назначен директором СНБ. А полковник Ваге Казарян назначен начальником полиции.
Решения вступят в силу после их подписания президентом республики.
Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян получил предложения от премьер-министра Никола Пашиняна об отставке директора Службы национальной безопасности РА Эдуарда Мартиросяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна. В условиях чрезвычайного положения в стране и при запрете на проведение мероприятий 7 июня состоялась свадьба сына Давтяна, с этим и связана отставка. Об отставке Мартиросяна говорилось еще несколько недель назад.
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Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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