Перетряска силовиков в Армении: Пашинян назначил новых глав Генштаба, полиции и СНБ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 июня назначил новых руководителей Службы национальной безопасности, Полиции и Генерального штаба Вооруженных сил РА.

Так, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником Генштаба ВС. 29-летний полковник Аргишти Кярамян, совсем недавно перешедший в СНБ из Службы государственного надзора, назначен директором СНБ. А полковник Ваге Казарян назначен начальником полиции.

Решения вступят в силу после их подписания президентом республики.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян получил предложения от премьер-министра Никола Пашиняна об отставке директора Службы национальной безопасности РА Эдуарда Мартиросяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна. В условиях чрезвычайного положения в стране и при запрете на проведение мероприятий 7 июня состоялась свадьба сына Давтяна, с этим и связана отставка. Об отставке Мартиросяна говорилось еще несколько недель назад.