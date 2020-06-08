Минэкономики: В 2020 году в Армении прогнозируется экономический спад

PanARMENIAN.Net - В 2020 году экономическая активность Армении не будет нулевой, прогнозируется экономический спад. Об этом заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

По словам министра, основные проблемы возникли в сфере туризма, но после кризиса можно будет привлечь внимание туристов креативными предложениями, пишет Yerkir.am.

Министр также отметил, что 2021 год будет годом восстановления по количественным показателям потерь в экономике, понесенных в результате ситуации с эпидемией коронавируса.

«Разные авторитетные организации мира оценивают 2020 год как год преодоления с минимальными потерями. Оценки различны, различные международные организации считают, что будет зафиксирован 3-5% спад - и в развитых, и в развивающихся экономиках. К 2021 году эти же хозяйства будут восстановлены в той же мере», - сказал министр.

По его словам, Армения также не станет исключением.

Армения закрыла 2019 год с экономическим ростом 7.6%, зафиксировав самый высокий рост за последние двенадцать лет.