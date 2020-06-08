Основатели оператора Ucom намерены приобрести Beeline

PanARMENIAN.Net - Основатели и держатели около 6% акций армянского оператора братья Айк и Александр Есаяны намерены приобрести крупного поставщика услуг связи и интернета компанию VEON (торговая марка Beeline).

8 июня компания «Веон Армения» обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг РА по этому вопросу, сообщил Ашот Барсегян, руководитель отдела разработки и коммуникаций новой компании «Тим», основанной Есаянами, пишет Civilnet.am.

По данным издания, предварительное подписание сделки уже совершено. Есаяны привлекли полностью кредитные средства для приобретения Beeline.

Официальный сайт «Веон» также сообщает, что с армянской компанией «Тим» начались переговоры о возможной продаже компании, подчеркнув, однако, что переговоры не обязательно должны заканчиться сделкой.

Айк Есаян был генеральным директором компании Ucom, но 10 апреля руководство компании во главе с ним подало в отставку из-за разногласий с основными акционерами. Братья основали ООО «Тим».

В 2019 году стало известно о намерении компании Ucom приобрести Beeline в Армении. Переговоры по сделке официально начались в середине января. В мае Группа компаний VEON вышла из переговоров.