Пашинян - об увольнении главы Генштаба: Госслужащие должны служить примером
9 июня 2020 - 10:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении государственные органы должны на своем примере демонстрировать крайнюю и безоговорочную дисциплину, заявил 8 июня премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя увольнение глав Службы национальной безопасности, полиции и Генерального штаба.
Ранее президент Армении Армен Саркисян получил предложение от премьер-министра Никола Пашиняна об отставке директора Службы национальной безопасности РА Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна и главы полиции Армана Саркисяна. В условиях чрезвычайного положения в стране и при запрете на проведение мероприятий 7 июня состоялась свадьба сына Давтяна, с этим и связана отставка. Об отставке Мартиросяна говорилось еще несколько недель назад.
При этом Пашинян отметил, что не считает потенциал несения службы уволенных своей родине исчерпанным и, возможно, их дальнейшая служба будет обсуждена.
Премьер отметил, что сожалеет о таком развитии событий, но считает, что в такой ситуации интересы безопасности страны требуют подобных решений.
Пашинян 8 июня назначил новых руководителей Службы национальной безопасности, Полиции и Генерального штаба Вооруженных сил РА. Так, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником Генштаба ВС. 29-летний полковник Аргишти Кярамян, совсем недавно перешедший в СНБ из Службы государственного надзора, назначен директором СНБ. А полковник Ваге Казарян назначен начальником полиции.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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