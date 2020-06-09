ВОЗ: Бессимптомная передача Covid-19 происходит очень редко
9 июня 2020 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на коронавирус Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.
«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще. У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко», - сказала она, пишет Gazeta.ru.
Однако, отметила ван Керкхове, к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи Covid-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами. При этом заразным человек становится за 2-3 дня до появления симптомов. Бессимптомное течение заболевания подразумевает отсутствие симптомов на протяжении всей болезни.
«Когда мы просматриваем данные и выясняем, сколько на самом деле было бессимптомных случаев, мы обнаруживаем, что часто речь на самом деле идет о слабовыраженных симптомах», - подчеркнула она.
Почти половина случаев заражения происходит до того, как у пациента проявятся симптомы, отметили специалисты ВОЗ. Но это не значит, что у него бессимптомная инфекция - симптомы просто еще не проявились.
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 7.1 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 406 тысяч человек умерли, выздоровели около 3.3 млн.
Photo. Reuters
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Арцахе выявлено еще 5 случаев коронавируса Один из новых зараженных приехал из РФ и сразу был изолирован
В ЕАЭС обсудят смягчение введенных из-за коронавируса ограничений Согласованный план направлен на нормализацию эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС
Более чем у половины жителей итальянского Бергамо нашли антитела к Covid-19 Всего было проведено чуть более 20 тысяч тестов на антитела
В Грузии осталось менее 120 активных больных коронавирусом Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 818