ВОЗ: Бессимптомная передача Covid-19 происходит очень редко

ВОЗ: Бессимптомная передача Covid-19 происходит очень редко
9 июня 2020 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на коронавирус Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.

«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще. У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко», - сказала она, пишет Gazeta.ru.

Однако, отметила ван Керкхове, к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи Covid-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами. При этом заразным человек становится за 2-3 дня до появления симптомов. Бессимптомное течение заболевания подразумевает отсутствие симптомов на протяжении всей болезни.

«Когда мы просматриваем данные и выясняем, сколько на самом деле было бессимптомных случаев, мы обнаруживаем, что часто речь на самом деле идет о слабовыраженных симптомах», - подчеркнула она.

Почти половина случаев заражения происходит до того, как у пациента проявятся симптомы, отметили специалисты ВОЗ. Но это не значит, что у него бессимптомная инфекция - симптомы просто еще не проявились.

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 7.1 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 406 тысяч человек умерли, выздоровели около 3.3 млн.

Photo. Reuters
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