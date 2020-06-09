В Армении за сутки выявлено 350 случаев Covid-19, еще 352 пациента вылечились
9 июня 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 9 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 350 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 13,675, из которых активных кейсов - 8933.
Еще 352 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 4451. Впервые за долгое время в стране число выздоровевших превысило число новых случаев.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 2 - по другим причинам. Всего летальных исходов 217 - от коронавируса, еще 74 - от других заболеваний.
За все время проведено более 71 тысяч тестов.
По состоянию на 8 июня, в стране было 403 тяжелобольных с Covid-19, еще 94 человека находились в критическом состоянии.
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