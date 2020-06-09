Пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова умер в больнице
9 июня 2020 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Мужчина, пострадавший в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова в Москве, умер. Об этом сообщили в МВД, пишет ТАСС.
«От полученных травм мужчина скончался», - сказала собеседник агентства.
8 июня ночью на Смоленской площади произошло ДТП. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, на большой скорости пересек двойную сплошную и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Lada. Водитель последнего в тяжелом состоянии был госпитализирован. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал источник издания, пострадавший - 57-летний Сергей Захаров - в результате ДТП получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.
В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 2 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы. По словам источника в правоохранительных органах, после смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.
Photo. TASS
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