В Азербайджане за сутки выявили 323 новых случая коронавируса

В Азербайджане за сутки выявили 323 новых случая коронавируса
9 июня 2020 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 323 и достигло 7876. Об этом сообщил 8 июня оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлено еще 323 случая заражения коронавирусом, 228 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 7876 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4377 человека вылечились, 93 скончались, 3406 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Сообщается, что с начала пандемии проведен 343,391 тест на коронавирус.

В Армении к 9 июня выявлено 13,655 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8933. Общее число выздоровевших составляет 4451. Всего летальных исходов 217 - от коронавируса, еще 74 - от других заболеваний.

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