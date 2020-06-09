В Грузии осталось менее 120 активных больных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge. Это больше, чем за прошедшие несколько дней.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 818.

Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 3 и достигло 686. Активных пациентов осталось всего 119, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 2902 человек, под наблюдением врачей – 249.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.