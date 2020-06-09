Более чем у половины жителей итальянского Бергамо нашли антитела к Covid-19

PanARMENIAN.Net - Более половины жителей итальянского Бергамо, который стал одним из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса городов страны, обладают антителами к Covid-19. Об этом сообщило городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).

Тест на антитела позволяет выяснить в том числе, переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.

Согласно серологическому исследованию, которое проводилось с 23 апреля по 3 июня, положительный результат на антитела показали 56.9% местных жителей. У сотрудников системы здравоохранения такой результат показали 30.6% участников, пишет РИА Новости.

Всего было проведено чуть более 20 тысяч тестов, из них 9.9 тысячи - среди обычного населения, 10.4 тысячи - среди медиков. Погрешность с неопределенным результатом показали анализы примерно 3.2% протестированных.

В начале мая Национальный институт статистики (Istat) Италии сообщил, что с 20 февраля по 31 марта в северных провинциях страны, где находились основные очаги коронавирусной инфекции, был зарегистрирован резкий рост смертности. Так, в Бергамо она за указанный период увеличилась на 568%.

Согласно последним официальным данным, общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 235 тысяч, более 166 тысяч больных выздоровели, число жертв составило около 34 тысяч. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии, еще в пяти регионах отмечено по одному случаю инфицирования.