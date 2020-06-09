В ЕАЭС обсудят смягчение введенных из-за коронавируса ограничений
9 июня 2020 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали проект комплексного плана действий по предотвращению распространения коронавируса.
Проект был утвержден на встрече советом руководителей. Члены совета собираются обсудить смягчение существующих ограничений, а также условия для перемещения граждан на общем экономическом пространстве, пишет «МИР24».
Документ рассмотрят на ближайшем заседании коллегии комиссии с дальнейшим утверждением Евразийским межправительственным советом.
Согласованный план направлен на нормализацию эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС, а также на профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.
Согласно графику, который создал Роспотребнадзор, в июне будут регулярно проходить вебинары и видеоконсультации по вопросам борьбы с коронавирусом.
Ранее страны ЕАЭС договорились координировать усилия для противодействия последствиям. Более того, они подтвердили готовность поддерживать социальную и макроэкономическую стабильность.
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