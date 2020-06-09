В ЕАЭС обсудят смягчение введенных из-за коронавируса ограничений

PanARMENIAN.Net - Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали проект комплексного плана действий по предотвращению распространения коронавируса.

Проект был утвержден на встрече советом руководителей. Члены совета собираются обсудить смягчение существующих ограничений, а также условия для перемещения граждан на общем экономическом пространстве, пишет «МИР24».

Документ рассмотрят на ближайшем заседании коллегии комиссии с дальнейшим утверждением Евразийским межправительственным советом.

Согласованный план направлен на нормализацию эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС, а также на профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.

Согласно графику, который создал Роспотребнадзор, в июне будут регулярно проходить вебинары и видеоконсультации по вопросам борьбы с коронавирусом.

Ранее страны ЕАЭС договорились координировать усилия для противодействия последствиям. Более того, они подтвердили готовность поддерживать социальную и макроэкономическую стабильность.