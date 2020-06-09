Ефремов признал вину после смертельного ДТП: Ему грозит до 12 лет

PanARMENIAN.Net - Российский актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил адвокат актера.

«Изначально, еще вчера, он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», - отметил адвокат, пишет РИА Новости.

8 июня ночью на Смоленской площади произошло ДТП. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, на большой скорости пересек двойную сплошную и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Lada. Водитель последнего в тяжелом состоянии был госпитализирован. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло и кто еще находился в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

По информации источника в правоохранительных органах, в ближайшее время Ефремова доставят на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.