Ефремов признал вину после смертельного ДТП: Ему грозит до 12 лет
9 июня 2020 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил адвокат актера.
«Изначально, еще вчера, он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», - отметил адвокат, пишет РИА Новости.
8 июня ночью на Смоленской площади произошло ДТП. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, на большой скорости пересек двойную сплошную и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Lada. Водитель последнего в тяжелом состоянии был госпитализирован. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло и кто еще находился в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
По информации источника в правоохранительных органах, в ближайшее время Ефремова доставят на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.
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