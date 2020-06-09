PanARMENIAN.Net - Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в параде Победы в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Мане Геворгян.

«Премьер-министр Армении примет участие в параде Победы в Москве», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, пока не известна точная дата визита главы правительства в российскую столицу. «Но участие в параде я подтверждаю», - отметила Геворгян.

1 июня стало известно, что Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом. 8 июня премьер заявил, что тесты на наличие заболевания как у него, так и у членов его семьи, дважды показали отрицательный результат, и он возвращается к работе.