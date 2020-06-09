Число случаев коронавируса в России превысило 485,000

Число случаев коронавируса в России превысило 485,000
9 июня 2020 - 16:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В России зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных вирусом с начала эпидемии увеличилось до 485,253 человек, сообщил оперативный штаб.

В России за последние сутки умер 171 пациент с пневмонией и диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране скончались 6142 человека, выздоровели – 242,397 пациентов, пишут «Ведомости».

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 11,709 человек, продолжают лечение 236,714 пациентов.

В России наибольшее число заболевших наблюдается в Москве – 198 590 человек. Всего в Москве коронавирусной инфекцией переболели уже 109,737 человек. С начала пандемии в столице жертвами коронавируса стали 3029 человек.

В мире коронавирусная инфекция выявлена более чем у 7.1 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире умерли более 406,000 человек.

Photo. TASS
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