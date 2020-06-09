Пашинян: Думаю, мы продлим режим ЧП

PanARMENIAN.Net - Режим чрезвычайного положения в Армении, введенный в связи с пандемией коронавируса, скорее всего будет продлен. Об этом заявил 9 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заявил, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, но появляются очень слабые надежды на стабилизацию.

Пашинян вновь отметил, что в последнее время после похоронных церемоний появлялись очаги заражения, и нужно обязательно соблюдать противоэпидемические меры.

В Армении к 9 июня выявлено 13,655 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8933. Общее число выздоровевших составляет 4451. Всего летальных исходов 217 - от коронавируса, еще 74 - от других заболеваний.