Коронавирус выявлен у 19 сотрудников администрации Алиева
10 июня 2020 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Коронавирус Covid-19 выявлен у 19 сотрудников администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.
«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в Управделами – 14», - сказал Байрамлы на брифинге, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.
В Азербайджане выявлен 8191 случай коронавируса, 4606 человек выздоровели, скончались - 98.
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