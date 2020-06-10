Коронавирус выявлен у 19 сотрудников администрации Алиева

PanARMENIAN.Net - Коронавирус Covid-19 выявлен у 19 сотрудников администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.

«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в Управделами – 14», - сказал Байрамлы на брифинге, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.

В Азербайджане выявлен 8191 случай коронавируса, 4606 человек выздоровели, скончались - 98.