В Азербайджане за сутки выявлено 315 случаев Covid-19: Карантин усилят с 14 по 16 июня
10 июня 2020 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 315 и достигло 8191, умерли еще пять человек, сообщил 9 июня оперативный штаб при кабмине.
«В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
С начала пандемии проведено 349.2 тысячи тестов на коронавирус.
Власти Азербайджана усилят карантин с 14 по 16 июня, приостановят работу торговые центры и общественный транспорт.
Согласно решению оперштаба, «с 00.00 14 июня до 6.00 16 июня (в Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения, нерабочий день – ред.) на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, и Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных машин, машин скорой медицинской помощи, служебных автомобилей органов (структур), деятельность которых разрешена, а также автомобилей сотрудников этих структур, автомобилей граждан, участвующих в похоронах близких родственников)».
Кроме того, с 0.00 14 июня до 6.00 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах жителям запрещается покидать места проживания или место пребывания.
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