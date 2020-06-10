В Азербайджане за сутки выявлено 315 случаев Covid-19: Карантин усилят с 14 по 16 июня

PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 315 и достигло 8191, умерли еще пять человек, сообщил 9 июня оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

С начала пандемии проведено 349.2 тысячи тестов на коронавирус.

Власти Азербайджана усилят карантин с 14 по 16 июня, приостановят работу торговые центры и общественный транспорт.

Согласно решению оперштаба, «с 00.00 14 июня до 6.00 16 июня (в Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения, нерабочий день – ред.) на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, и Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных машин, машин скорой медицинской помощи, служебных автомобилей органов (структур), деятельность которых разрешена, а также автомобилей сотрудников этих структур, автомобилей граждан, участвующих в похоронах близких родственников)».

Кроме того, с 0.00 14 июня до 6.00 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах жителям запрещается покидать места проживания или место пребывания.