В Грузии за сутки выявлено 4 случая коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 4 случая коронавируса
10 июня 2020 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 4 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 822.

Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 4 и достигло 690. Активных пациентов осталось всего 119, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 3230 человек, под наблюдением врачей – 285.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.

Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).

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