Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате РФ

Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате РФ
10 июня 2020 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате России с сезона-2020/21.

Помимо игроков из РА, в России легионерами перестанут считать также футболистов из Казахстана и Киргизии, пишет «МИР24».

С февраля 2019 года таковыми в РПЛ уже не считаются белорусские футболисты.

Приказ министра спорта РФ, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан в 2019 году. По словам заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза Дениса Рогачева, документ вступит в силу с 1 августа, таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений.

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