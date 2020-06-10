Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате РФ

PanARMENIAN.Net - Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате России с сезона-2020/21.

Помимо игроков из РА, в России легионерами перестанут считать также футболистов из Казахстана и Киргизии, пишет «МИР24».

С февраля 2019 года таковыми в РПЛ уже не считаются белорусские футболисты.

Приказ министра спорта РФ, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан в 2019 году. По словам заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза Дениса Рогачева, документ вступит в силу с 1 августа, таким образом, новый сезон начнется с учетом этих изменений.