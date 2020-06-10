Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца

PanARMENIAN.Net - Таганский районный суд избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову, задержанному после смертельного ДТП в центре Москвы. Он отправлен под домашний арест до 9 августа.

Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом и связью по обстоятельствам дела. Телефоном Ефремову можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб, пишут «Ведомости».

Ефремова обвинили в нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом, сообщили ранее в суде. Статья Уголовного кодекса, по которой предъявили обвинение Ефремову, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следователь ходатайствовал о домашнем аресте.

На вопрос журналистов Ефремову о том, признает ли тот вину, актер покивал головой. При этом сторона защиты настаивала, что основания для домашнего ареста отсутствуют, и обращала внимание на государственные награды и несовершеннолетних детей Ефремова.

ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель Lada был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали.