Исследование: Коронавирус мог появиться в Ухане еще в августе 2019 года

PanARMENIAN.Net - Резкое увеличение числа автомобилей на парковках больниц в Ухане в августе 2019 года может свидетельствовать о более раннем распространении коронавируса, чем утверждали китайские власти, считают авторы нового исследования.

Ученые Гарвардской медицинской школы проанализировали спутниковые снимки парковок пяти больниц в Ухане и обнаружили резкое увеличение числа машин на стоянках с августа по декабрь 2019 года. Оно совпало с резким ростом поисковых запросов в интернете со словами «кашель» и «диарея», пишет BBC.

На одном из таких снимков специалисты насчитали 171 автомобиль, припаркованный на стоянке одной из крупнейших уханьских больниц в октябре 2018 года. Год спустя на этой же стоянке количество автомобилей выросло до 285, что на 67% больше по сравнению с предыдущим годом.

Всплеск запросов по ключевым словам, связанным с симптомами коронавируса, в китайской поисковой системе Baidu, похоже, возник в то же время.

Китай назвал исследование абсурдным и заявил, что авторы построили доклад на анализе поверхностной информации.

Считается, что вспышка коронавируса в Китае началась в ноябре прошлого года. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) о многочисленных случаях заболевания пневмонией неустановленной причины.

«Очевидно, что многие начали беспокоиться задолго до того, как было объявлено о вспышке Covid-19», - заявил автор исследования Джон Браунштейн.

Исследование пока не получило экспертных оценок.