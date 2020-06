Армения на рекордные 15 пунктов улучшила позиции в Глобальном индексе миролюбия

PanARMENIAN.Net - Армения зафиксировала рекордное улучшение позиции в Глобальном индексе миролюбия 2020 года (Global Peace Index - 2020). Страна поднялась на 15 пунктов и заняла 99 место из 163 стран в рейтинге.

Между тем, соседний Азербайджан поднялся на 12 позиций и занял 120 место.

Как отмечается в докладе, Армения и Азербайджан зафиксировали рекордное улучшение в первую очередь благодаря улучшению отношений между странами. Согласно индексу, после «четырехдневной войны» в 2016 году «успех оперативного прекращения огня в 2017–2019 годах и так называемая «бархатная революция» в Армении в 2018 году значительно улучшили отношения между двумя странами».

Армения улучшила свои показатели и по уровню тюремного заключения: за последние три года он упал на 35% и составил 76 заключенных на 100,000 населения.

«Это означает, что в настоящее время в Армении самый низкий уровень тюремного заключения в сравнении с РФ и евразийским регионом. Также отмечается улучшение уровня убийств, политической нестабильности и снижения воздействия терроризма», - говорится в докладе.

«Несмотря на эти улучшения, в Армении произошли рекордные ухудшения по некоторым показателям. Хотя политическая нестабильность улучшилась, это произошло за счет усиления вмешательства со стороны правительства, что привело к ухудшению показателя шкалы политического террора в Армении. Произошло также ухудшение в области милитаризации. Значительно вырос импорт вооружений, а также военные расходы в процентах от ВВП», - говорится в докладе.

Самой миролюбивой страной продолжает оставаться Исландия, эту позицию она занимает с 2008 года. В верхней части индекса находятся также Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. Афганистан остается наименее мирной страной, за которой следуют Сирия, Ирак и Южный Судан.

Глобальный индекс миролюбия составляют с 2007 года. Он показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот - опасными) для жизни человека. Исследование стран в Глобальном индексе миролюбия осуществляет международный Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).