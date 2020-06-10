Литва направит команду врачей в Армению для борьбы с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Литва направит в Армению команду врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Литва продолжает поддерживать своих армянских друзей. Сегодня правительство Литвы решило направить команду медиков и экспертов в Армению для помощи в борьбе с Covid-19», - написал он.

Другие подробности о количестве и дате отправки врачей не сообщаются.

В Армении к 10 июня выявлено 14,103 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8573. Общее число выздоровевших составляет 5226. Всего летальных исходов 227 - от коронавируса, еще 77 - от других заболеваний.