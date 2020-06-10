Литва направит команду врачей в Армению для борьбы с коронавирусом
10 июня 2020 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Литва направит в Армению команду врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
«Литва продолжает поддерживать своих армянских друзей. Сегодня правительство Литвы решило направить команду медиков и экспертов в Армению для помощи в борьбе с Covid-19», - написал он.
Другие подробности о количестве и дате отправки врачей не сообщаются.
В Армении к 10 июня выявлено 14,103 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8573. Общее число выздоровевших составляет 5226. Всего летальных исходов 227 - от коронавируса, еще 77 - от других заболеваний.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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