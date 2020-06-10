Фильм «Унесенные ветром» убрали с HBO Max из-за расизма
10 июня 2020 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром».
Представитель платформы рассказал, что такое решение принято из-за трансляции в фильме «некоторых этических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе» в 1939 году, когда картина была снята, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
В HBO пообещали, что позже вернут фильм на платформу, но «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений». Представитель компании отметил, что в фильме не будет изменений.
На решение убрать фильм с платформы повлияло письмо сценариста Джона Ридли, получившего «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства». Он раскритиковал «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать картину из доступа, поскольку она «увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей».
В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. На их фоне телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops). Кроме того, из-за шуток о разных национальностях BBC убрал со своих видеосервисов комедийное шоу Little Britain, вышедшее еще в 2003 году.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Литва направит команду врачей в Армению для борьбы с коронавирусом Количество врачей не сообщается
Армения на рекордные 15 пунктов улучшила позиции в Глобальном индексе миролюбия Страна поднялась на 15 пунктов и заняла 99 место
Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми
Футболистов из Армении перестанут считать легионерами в чемпионате РФ Помимо игроков из РА, в России легионерами перестанут считать также футболистов из Казахстана и Киргизии