Фильм «Унесенные ветром» убрали с HBO Max из-за расизма

PanARMENIAN.Net - Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром».

Представитель платформы рассказал, что такое решение принято из-за трансляции в фильме «некоторых этических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе» в 1939 году, когда картина была снята, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В HBO пообещали, что позже вернут фильм на платформу, но «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений». Представитель компании отметил, что в фильме не будет изменений.

На решение убрать фильм с платформы повлияло письмо сценариста Джона Ридли, получившего «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства». Он раскритиковал «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать картину из доступа, поскольку она «увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей».

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. На их фоне телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops). Кроме того, из-за шуток о разных национальностях BBC убрал со своих видеосервисов комедийное шоу Little Britain, вышедшее еще в 2003 году.