В РФ за сутки от коронавируса умерли более 200 человек

PanARMENIAN.Net - В России выявлено 8404 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 493,657.

За сутки в стране умерли 216 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии скончались 6358 человек, пишут «Ведомости».

За минувшие сутки были выписаны 10,386 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 252,783 человека. Продолжают лечение 234,516 больных.

В мире коронавирус обнаружен более чем у 7.2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1.9 млн случаев занимают США.