Собянин: Москва может вернуться к нормальной жизни за 2 месяца
10 июня 2020 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мэр напомнил, что в Москве еще остаются ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение театров и кинотеатров, спортивных мероприятий. По его словам, решения по этим ограничениям могут быть приняты в начале июля, пишут «Ведомости».
Ранее Собянин объявил о кардинальном смягчении ограничений в Москве. С 9 июня были отменены пропуска, режим самоизоляции и график прогулок, заработали салоны красоты, ветеринарные клиники и каршеринг. С 16 июня откроются летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, библиотеки и музеи начнут работать с ограничениями; с 23 июня полностью возобновят работу фитнес-клубы, рестораны, кафе, столовые, библиотеки, детские сады.
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