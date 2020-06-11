ВБ на год аннулировал для Армении дополнительную процентную ставку в 1.7% по кредитам

ВБ на год аннулировал для Армении дополнительную процентную ставку в 1.7% по кредитам
11 июня 2020 - 12:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирный банк в связи с пандемией коронавируса на год отменил процентную ставку в 1.7% по кредитам Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Отмечается, что в результате совместной работы РА и Всемирного банка принятое ранее решение о применении дополнительной процентной ставки (по годовой ставке 1.7%) по ряду кредитов, предоставленных Армении Международной ассоциацией развития, было отменено сроком на один год и не будет применяться в течение фискального года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года).

По оценкам Всемирного банка и Минфина Армении, в результате отмены дополнительной процентной ставки в 1.7% на один год экономия государственного бюджета Армении по линии внешних процентных выплат составит около 13 млн долларов.

Международные финансовые институты пытаются помочь государствам-членам в преодолении последствий пандемии коронавируса, принимая во внимание прогнозы относительно ухудшения экономической ситуации во всех странах.

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