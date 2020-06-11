В Армении за сутки выявлено 566 случаев Covid-19, еще 23 человека умерло

В Армении за сутки выявлено 566 случаев Covid-19, еще 23 человека умерло
11 июня 2020 - 11:11 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 11 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 566 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 14,669, из которых активных кейсов - 8876.

От последствий вируса за сутки умерло 18 человек, еще 5 - по другим причинам. Всего летальных исходов 245 - от коронавируса, еще 82 - от других заболеваний.

За сутки вылечились 240 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 5466.

За все время проведено более 75 тысяч тестов.

Ранее министр здравоохранения республики Арсен Торосян попросил прощения за некоторые допущенные ошибки в процессе борьбы с коронавирусом.

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