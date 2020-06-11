Грузия направит в Армению врачей для помощи в борьбе с Covid-19
11 июня 2020 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия поможет Армении в борьбе с коронавирусом и направит в страну группу врачей. Об этом заявил 11 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.
«Я лично поддерживаю ежедневные контакты с премьер-министром Армении, также как и коллеги, министры здравоохранения, экономики, МИД, и мы уже определились, какая помощь нужна нашим соседям. В частности, на первом этапе будет оказана помощь с медицинским персоналом», - сказал Гахария.
По его словам, именно такая просьба была высказана армянской стороной.
Гахария отметил, что Минздраву Грузии даны соответствующие поручения.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
Ранее стало известно, что Литва направит в Армению команду врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.
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