В Арцахе выявили еще 4 случая коронавируса
11 июня 2020 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Выясняется круг контактировавших с заразившимися. Таким образом, общее число зараженных в Арцахе достигло 68. На данный момент изолированы 79 человек.
43 человека уже выздоровели. Летальных исходов нет. Проведено 1224 тестирования.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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