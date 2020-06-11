В Арцахе выявили еще 4 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Выясняется круг контактировавших с заразившимися. Таким образом, общее число зараженных в Арцахе достигло 68. На данный момент изолированы 79 человек.

43 человека уже выздоровели. Летальных исходов нет. Проведено 1224 тестирования.

В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.