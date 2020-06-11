В Грузии выявили еще 6 случаев коронавируса

В Грузии выявили еще 6 случаев коронавируса
11 июня 2020 - 15:12 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 828.

Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 4 и достигло 694. Активных пациентов осталось 121, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 3213 человек, под наблюдением врачей – 303.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.

Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции
На Украине приняли закон против «воров в законе»
В Грузии введут штраф за нарушение масочного режима
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян: Режим ЧП в Армении будет продлен на месяц По его словам, решение о продлении режима ЧП будет принято 12 июня
Посол РФ в Армении: Сложно сказать, когда откроются границы Копыркин подчеркнул, что организация возвращения российских граждан на родину является одним из важнейших вопросов
В Европарламенте обеспокоены в связи со строительством новой дороги Армения-Арцах Новая дорожная инфраструктура свяжет Капан в Армении и Гадрут в Арцахе
В Армении зафиксировали похожее на торнадо явление: В соцсетях шутят о конце света На самом деле это не торнадо, а сильный вихрь в виде большого темного вращающегося облачного столба