В Грузии выявили еще 6 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 828.

Число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 4 и достигло 694. Активных пациентов осталось 121, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 3213 человек, под наблюдением врачей – 303.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.

Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).