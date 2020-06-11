До 1200 магазинов Zara и Bershka по всему миру будут закрыты
11 июня 2020 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti, закроет от 1000 до 1200 магазинов. Об этом говорится в квартальном отчете компании.
Речь идет о закрытии небольших магазинов, которые работают давно и расположены в не самых удачных местах. Большинство из них не являются магазинами Zara. Одновременно Inditex откроет 450 новых магазинов, «оснащенных новейшими технологиями интеграции продаж», пишет Meduza.
Эти планы будут реализованы в течение 2020-2022 годов. В результате Inditex уменьшит свою торговую сеть с нынешних 7412 магазинов до 6700-6900 магазинов.
Inditex заявила, что намерена развивать онлайн-продажи. На осень 2019 года их доля составляла 19% в структуре доходов компании. К 2022 году ее планируется довести до 25%.
Inditex из-за карантина по коронавирусу на какое-то время закрыла около 6500 своих магазинов в разных странах. Около 1500 из них не работают до сих пор.
Выручка Inditex в феврале-апреле 2020 года упала на 44%, до 3.3 миллиарда евро. При этом выросли онлайн-продажи - на 50% за квартал и на 95% в апреле.
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