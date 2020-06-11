Режим ЧС в Арцахе продлен до 11 июля

Режим ЧС в Арцахе продлен до 11 июля
11 июня 2020 - 15:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) продлен объявленный в связи с распространением коронавируса режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение подписал президент НКР Араик Арутюнян.

Введенный 12 апреля режим ЧС продлен до 11 июля.

В Арцахе по состоянию на 11 июня выявлено 68 случаев заражения коронавирусом.

43 человека уже выздоровели. Летальных исходов нет. Проведено 1224 тестирования, изолированы 79 человек.

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