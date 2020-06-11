Голливуд сможет возобновить производство фильмов с 12 июня
11 июня 2020 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливуд сможет возобновить производство фильмов и телепередач с 12 июня. Об этом объявили власти Лос-Анджелеса.
При этом кинотеатры в округе останутся закрытыми из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе окружные власти сообщили, что открыться с 12 июня смогут дневные лагеря, музеи, отели и тренажерные залы, но не кинотеатры. Окружные чиновники не объяснили причин своего решения, пишут «Ведомости».
Всего в округе более 67,000 человек заразились коронавирусом, 2768 пациентов умерли. Между тем официальные лица штата Калифорния заявили ранее, что кинотеатры могут открыться с посещаемостью, ограниченной на 25% от пропускной способности, и соблюдением других санитарных требований и правил социального дистанцирования.
Кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта, в рамках сдерживания распространения коронавируса. Производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу, как ожидается, не возобновится до сентября. Голливудские киностудии надеялись, что будет открыто достаточно кинотеатров, чтобы провести сезон блокбастеров в конце лета. Warner Bros планирует выпустить триллер Кристофера Нолана «Тенет» 17 июля, а Walt Disney – представить боевик «Мулан» 24 июля.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
Пашинян: Режим ЧП в Армении будет продлен на месяц По его словам, решение о продлении режима ЧП будет принято 12 июня
Посол РФ в Армении: Сложно сказать, когда откроются границы Копыркин подчеркнул, что организация возвращения российских граждан на родину является одним из важнейших вопросов
В Европарламенте обеспокоены в связи со строительством новой дороги Армения-Арцах Новая дорожная инфраструктура свяжет Капан в Армении и Гадрут в Арцахе
В Армении зафиксировали похожее на торнадо явление: В соцсетях шутят о конце света На самом деле это не торнадо, а сильный вихрь в виде большого темного вращающегося облачного столба