Голливуд сможет возобновить производство фильмов с 12 июня

PanARMENIAN.Net - Голливуд сможет возобновить производство фильмов и телепередач с 12 июня. Об этом объявили власти Лос-Анджелеса.

При этом кинотеатры в округе останутся закрытыми из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе окружные власти сообщили, что открыться с 12 июня смогут дневные лагеря, музеи, отели и тренажерные залы, но не кинотеатры. Окружные чиновники не объяснили причин своего решения, пишут «Ведомости».

Всего в округе более 67,000 человек заразились коронавирусом, 2768 пациентов умерли. Между тем официальные лица штата Калифорния заявили ранее, что кинотеатры могут открыться с посещаемостью, ограниченной на 25% от пропускной способности, и соблюдением других санитарных требований и правил социального дистанцирования.

Кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта, в рамках сдерживания распространения коронавируса. Производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу, как ожидается, не возобновится до сентября. Голливудские киностудии надеялись, что будет открыто достаточно кинотеатров, чтобы провести сезон блокбастеров в конце лета. Warner Bros планирует выпустить триллер Кристофера Нолана «Тенет» 17 июля, а Walt Disney – представить боевик «Мулан» 24 июля.