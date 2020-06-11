«Роспотребнадзор» выделит Армении дополнительные средства для лабораторной диагностики Covid-19
11 июня 2020 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - «Роспотребнадзор» в 2020 году предоставит дополнительное финансирование Армении для лабораторной диагностики коронавируса. Об этом заявил 11 июня на пресс-конференции посол РФ в РА Сергей Копыркин.
По его словам, Россия и Армения, как братские страны, государства-члены ЕАЭС, тесно сотрудничают в вопросе противоэпидемиологических мероприятий с первого дня режима чрезвычайного положения, пишет Aysor.am.
«Руководители двух стран, министры здравоохранения и другие высокопоставленные должностные лица находятся на постоянной связи», - сказал он.
Посол РФ отметил, что на начальном этапе борьбы с коронавирусом «Роспотребнадзор» передал армянским коллегам 1500 тестов.
«Значительную роль в борьбе с коронавирусом сыграла передвижная лаборатория, которая с 7 апреля находится в Армении. За все время работы российскими специалистами проведено семь тысяч тестов», - сказал Копыркин.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
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