«Роспотребнадзор» выделит Армении дополнительные средства для лабораторной диагностики Covid-19

PanARMENIAN.Net - «Роспотребнадзор» в 2020 году предоставит дополнительное финансирование Армении для лабораторной диагностики коронавируса. Об этом заявил 11 июня на пресс-конференции посол РФ в РА Сергей Копыркин.

По его словам, Россия и Армения, как братские страны, государства-члены ЕАЭС, тесно сотрудничают в вопросе противоэпидемиологических мероприятий с первого дня режима чрезвычайного положения, пишет Aysor.am.

«Руководители двух стран, министры здравоохранения и другие высокопоставленные должностные лица находятся на постоянной связи», - сказал он.

Посол РФ отметил, что на начальном этапе борьбы с коронавирусом «Роспотребнадзор» передал армянским коллегам 1500 тестов.

«Значительную роль в борьбе с коронавирусом сыграла передвижная лаборатория, которая с 7 апреля находится в Армении. За все время работы российскими специалистами проведено семь тысяч тестов», - сказал Копыркин.

В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.