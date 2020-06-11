В Европарламенте обеспокоены в связи со строительством новой дороги Армения-Арцах

PanARMENIAN.Net - В Европарламенте выразили обеспокоенность в связи со строительством новой автомагистрали из Армении в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателя Комитета по парламентскому сотрудничеству Европарламента по Армении, Азербайджану и Грузии Марины Кальюранд, постоянного докладчика ЕП по Армении Траяна Бэсеску и докладчика Европарламента по Азербайджану Желяны Зовко.

Как отмечается в заявлении, скоро должно начаться строительство третьей автомагистрали между Арменией и Арцахом, о котором было объявлено в 2019 году.

Новая дорожная инфраструктура свяжет Капан в Армении и Гадрут в Арцахе. Она пройдет также через районы Кубатлу и Джебраил, которые контролирует НКР.

«Мы принципиально поддерживаем проекты в рамках программы «Восточного партнерства», укрепляющие региональное сотрудничество, взаимодействие и связи между людьми. Тем не менее, решение построить эту автомагистраль было принято без согласия компетентных органов Азербайджана и в нарушение международного права. Кроме того, оно может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Соответственно, мы очень обеспокоены этой инициативой, так как она не помогает созданию условий, способствующих установлению доверия, мира и согласия», - говорится в заявлении.

Представители Европарламента еще раз подтвердили свою твердую поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их основным принципам, принятым в 2009 году.

«Чтобы у посредников был шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана продемонстрировать искреннюю приверженность переговорному процессу по вопросу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана», – заявили Кальюранд, Басеску и Зовко.