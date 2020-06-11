Посол РФ в Армении: Сложно сказать, когда откроются границы

Посол РФ в Армении: Сложно сказать, когда откроются границы
11 июня 2020 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что пока сложно дать четкий ответ на вопрос, когда именно будут открыты границы.

Копыркин подчеркнул, что организация возвращения российских граждан на родину является одним из важнейших вопросов, стоящих перед высшими органами власти страны на данный момент. По его словам, на данный момент удалось организовать возвращение из Армении в Россию 981 человека, не считая тех, кто вернулся самостоятельно, пишет Aysor.am.

Коснувшись вопроса о возвращении россиян через территорию Грузии на своих машинах, Копыркин сказал, что есть некоторые трудности, при этом Грузия демонстрирует очень конструктивный подход.

Из-за пандемии коронавируса полеты и путешествия по всему миру ограничены. На 12 июня запланирован специальный рейс Москва-Ереван, который выполнит компания Red Wings. Спецрейсом в Армению вернутся из РФ граждане РА.

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