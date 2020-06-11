Пашинян: Режим ЧП в Армении будет продлен на месяц
11 июня 2020 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Режим чрезвычайного положения в Армении, введенный в связи с пандемией коронавируса, будет продлен на месяц. Об этом заявил 11 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, решение о продлении режима ЧП будет принято 12 июня в ходе внеочередного заседания правительства РА.
«Соблюдение противоэпидемических правил в Армении сегодня может привести к результатам через 7-14 дней, так как инкубационный период заболевания длится именно столько», - отметил Пашинян.
Он добавил, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране на 11 июня означают, что противоэпидемические правила не соблюдались в Армении 7-14 дней назад.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
Режим ЧП был введен 16 марта, потом несколько раз продлен. Срок последнего продления заканчивается 13 июня.
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