Вакцину против коронавируса компании Афеяна испытают на 30,000 добровольцев

Вакцину против коронавируса компании Афеяна испытают на 30,000 добровольцев
12 июня 2020 - 11:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский биотехнологический стартап Moderna, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, готов запустить заключительную фазу клинического исследования своей вакцины для профилактики коронавируса. В испытаниях примут участие 30 тысяч добровольцев, пишет Reuters.

Исследование начнется в июле, его первичной конечной точкой станет сокращение числа случаев коронавируса среди иммунизированных, вторичной точкой – сокращение числа случаев заболеваний с тяжелым течением. Для исследования будет использоваться доза препарата 100 мкг, определенная ранее как оптимальная с точки зрения безопасности и иммуногенности.

Компания заявила, что уже произвела достаточно доз для тестирования на поздней стадии.

Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».

Photo. Athit Perawongmetha/Reuters
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции
На Украине приняли закон против «воров в законе»
В Грузии введут штраф за нарушение масочного режима
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
В Армении по делу о строительстве крупной автодороги проходит 29 обвиняемых Среди них есть бывшие чиновники
Пашинян распорядился выявить отрицающих существование коронавируса Пашинян призвал правоохранителей заняться этим
В Армении 7000 пациентов Covid-19 - на домашнем лечении 1800 – под наблюдением в больнице
Режим ЧП в Армении продлили до 13 июля Это уже третье продление режима ЧП в Армении