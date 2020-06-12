Вакцину против коронавируса компании Афеяна испытают на 30,000 добровольцев
12 июня 2020 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский биотехнологический стартап Moderna, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, готов запустить заключительную фазу клинического исследования своей вакцины для профилактики коронавируса. В испытаниях примут участие 30 тысяч добровольцев, пишет Reuters.
Исследование начнется в июле, его первичной конечной точкой станет сокращение числа случаев коронавируса среди иммунизированных, вторичной точкой – сокращение числа случаев заболеваний с тяжелым течением. Для исследования будет использоваться доза препарата 100 мкг, определенная ранее как оптимальная с точки зрения безопасности и иммуногенности.
Компания заявила, что уже произвела достаточно доз для тестирования на поздней стадии.
Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.
Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».
Photo. Athit Perawongmetha/Reuters
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