В Армении выявлено 612 новых случаев Covid-19: 173 пациента вылечились

В Армении выявлено 612 новых случаев Covid-19: 173 пациента вылечились
12 июня 2020 - 11:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 12 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 612 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 15,281, из которых активных кейсов - 9298.

За сутки вылечились 173 пациента. Общее число выздоровевших составляет 5639.

От последствий вируса за сутки умерло 13 человек, еще 4 - по другим причинам. Всего летальных исходов 258 - от коронавируса, еще 86 - от других заболеваний.

За все время проведено более 77.5 тысяч тестов.

По состоянию на 11 июня, в стране было 500 пациентов с коронавирусом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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