Режим ЧП в Армении продлили до 13 июля

Режим ЧП в Армении продлили до 13 июля
12 июня 2020 - 12:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Режим чрезвычайного положения в Армении, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен на месяц - до 13 июля. Соответствующее решение принято 12 июня в ходе внеочередного заседания правительства РА.

Это уже третье продление режима ЧП в Армении.

Публичные мероприятия будут запрещены на всей территории страны, исключения могут быть сделаны по решению коменданта.

Деятельность отдельных предприятий может быть ограничена, если у работников обнаружат коронавирус.

Режим ЧП был введен 16 марта.

В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.

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